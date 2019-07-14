13 июля, днем, в одном из столичных кафе карманники обокрали владельца фирмы по установке солнечных электростанций. Об этом "Стране" сообщил собственный источник в патрульной полиции.

Злоумышленники подстерегли свою жертву в заведении на бульваре Дружбы Народов, рядом с одноименной станцией метрополитена. Коммерсант зашел в кафе возле собственного дома около 16:00. С собой у него была сумка, в которой лежало более 200 тысяч гривен наличными, снятых ранее со счета в банке для личных нужд.

Воспользовавшись невнимательностью посетителя кафе, воры виртуозно обчистили сумку до копейки и сбежали. Когда потерпевший хватился денег, было уже поздно.

Правоохранители уже изъяли видеозаписи с камер наблюдения и узнали, как действовали карманники. Жертву обработал криминальный тандем из двух воров. Один следил за бизнесменом, а второй спокойно, отработанным жестом вытащил деньги из сумки и положил ее на место.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.185 УК Украины -кража, совершенная группой лиц. В случае поимки карманникам грозит до 5 лет тюрьмы.

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