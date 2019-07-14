Сегодня днем, 14 июля, по Киеву пронесся обильный ливень: он заливал улицы столицы и даже в отдельном месте значительно повредил дорожное покрытие.

Непогода обрушилась на киевлян довольно неожиданно, несмотря на то, что синоптики предупреждали об осадках.

В Сети пользователи социальных сообщают, что затоплена Борщаговка и Индустриальный мост. На видео видно, как некоторые автомобили в прямом смысле слова форсируют столичные улицы.

Кроме того, "плавают" автомобили на улице Казимира Малевича.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве от обильного дождя затопило одну из центральных улиц на Печерске. Кроме того, на Днепре в столице сегодня состоялась регата. Видео, сделанное на одной из яхт во время непогоды, публиковал паблик регаты в соцсетях.