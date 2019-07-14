С понедельника по пятницу во всех регионах страны ожидается теплая июльская погода, местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 15 июля, на большей части территории Украины будет переменная облачность. На севере, в западных и центральных областях, а днем и на юге пройдут кратковременные дожди. В Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях синоптики предсказывают весьма обильные осадки.

Дневная температура в западных и северных регионах составит +19 - +24 градуса, на остальной территории - +25 - +28. Ночью столбик термометра опустится до +10 - +15, на высокогорье Карпат - до + 6 - +11.

На Киев 15 июля тоже прольются кратковременные дожди. Температура ночью будет +13 - +15, днем - около +20.

Фото: meteo.gov.ua

16-17 июля, как и в начале недели, по Украине ожидается переменная облачность. Днем в большинстве областей прокатятся грозы с дождями. В Приазовье и на востоке 16 июля возможны существенные осадки, град и шквалы с ветром 15-20 м/с. Температура днем будет +20 - +25, 17 июля - до +28 градусов. В Карпатах днем будет +9 - +14. Ночью похолодает до +10 - +15, в Карпатах - до +3 - +8.

В столице во вторник и среду ночами обойдется без осадков, а днем возможны кратковременные дожди и грозы. Температура составит +20 - +25 днем и +10 - +15 ночью.

Фото: meteo.gov.ua

На 18-19 июля гидрометцентр прогнозирует теплую погоду без осадков. Только днем 18 июля на севере и местами в западных регионах будет небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура днем практически на всей территории будет +20 - + 26°, на юге и востоке - +23 - +29 градусов. Ночью она опустится до +12 - +18.

В последние будние дни недели синоптики обещают в Киеве небольшие дожди и грозу. Температура днем составит +21 - +26, ночью - +9 - +14.

Фото: meteo.gov.ua

Сегодня, 14 июля, в Украине лишь в двух регионах (на севере и в центре) прогнозируют дожди. На остальной территории комфортное тепло.

"Страна" сообщала, что из-за сегодняшней непогоды в Киеве вырвало асфальт.