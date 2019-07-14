Сегодня, 14 июля, по Киеву прошелся обильный дождепад. Непогода застала многих жителей столицы врасплох.

Некоторый улицы не выдерживали потока воды, а на одной из центральных автодорог значительно повредился асфальт.

Видео показал столичный автомобилист у себя на странице в Facebook.

"Не такой уж был сильный дождь, а такое ощущение, что столицей прошелся тайфун, раскуроченный асфальт, машины утопленные, камни и грязь на центральных дорогах", - комментирует он поврежденное дорожное покрытие.

На кадрах видно, как потрескалась разделительная полоса на дороге.

Ранее "Страна" со ссылкой на синоптиков рассказывала, что в Украине сегодня пройдут дожди, но в некоторых местах все-таки сохранится жара.

Ранее пользователи сети публиковали фото и видео непогоды, которая обрушилась сегодня на Киев.