Глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что за рулем Toyota, столкнувшейся с ВАЗом под Полтавой, был он, а не женщина, как ранее уверяли правоохранители. Об этом он признался у себя на Facebook.

13 июля на автодороге Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка, столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. Официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявило, что Toyota вела женщина. Однако вскоре появились слухи о том, что за рулем находился член партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.

Сегодня Сердюков сознался, что автомобилем управлял он.

"За рулём автомобиля был я, Лена (журналистка Елена Кузина - прим. ред.) сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал участник аварии.

Сердюков заверил, что оплатит лечение всех пострадавших в ДТП.

"У меня перелом таза, Лена в тяжелом состоянии. Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки. Единственное что мы можем сделать - пообещать взять на себя все затраты, связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других потерпевших", - заявил член "Слуги народа".

Скриншот: Facebook

Напомним, 13 июля в ДТП под Полтавой пострадали 4 человека. Водители и два пассажира ВАЗа и Toyota доставлены в больницы Полтавы. Травмы еще одной женщины, 39-летней пассажирки ВАЗа, оказались несовместимыми с жизнью - она ​​умерла в реанимационном отделении 1-й ГКБ Полтавы.

Ранее "Страна" писала о том, что в столице из-за ДТП остановилось движение на бульваре Дружбы Народов.