Администрация соцсети Facebook заблокировала страницу мемориального интернет-проекта "Книга памяти павших за Украину".

Об этом сообщают авторы проекта на странице "Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2018 p.p.".

"Друзья, фейсбук-страница проекта "Книги памяти павших за Украину" www.facebook.com/Memorybook.org.ua сегодня утром была окончательно заблокирована, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем", - говорится в сообщении.

Как следует из опубликованных скриншотов, перед блокировкой администрация соцсети прислала четыре предупреждения о том, что содержание некоторых сообщений якобы нарушает стандарты Facebook.

"Мы приняли решение. Мы не будем удалять и не будем проверять на соответствие каких бы то ни было вымышленных стандартов ни один из размещенных на нашей Facebook-странице текстовый или медийный материал о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать", - сообщила команда проекта в Twitter.

Ранее мы рассказывали, что в Крыму заблокировали доступ к 14 украинским интернет-СМИ, а также сайтам Меджлиса и LinkedIn.

Еще "Страна" отмечала, что в Украине заблокировали крупный российский сайт.