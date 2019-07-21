В воскресенье, 21 июля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода, местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптик отмечают, что на востоке и юге страны будет сухо, но в остальных регионах будут осадки. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в среднем прогнозируется около 13-18 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха поднимется до 25-30 градусов, на юге и в Закарпатье – до 33 градусов.

В Киеве сегодня ночью будет без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью 16-18 градусов, днем 27-29 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что день выборов в Украине будет жарким, местами с дождями и грозами. Карта погоды.

Также синоптики сообщили, когда в Украину вернутся прохлада и дожди с грозами.