В Израиле в яхтенной гавани Ашкелона прогулочный катер с пассажирами на борту протаранил причал. Об этом передает 9tv.

В результате столкновения пострадали десять человек, которые были на катере. На место ЧП прибыли сотрудники службы скорой помощи МАДА, которые оказали помощь раненым и госпитализировали несколько человек, включая троих детей, в больницу "Барзилай".

"Когда мы прибыли на место, то увидели на борту 10 человек, включая родителей и детей, которые находились в сознании, но получили многочисленные травмы. Они сказали нам, что во время морской прогулки, когда катер находился недалеко от пристани, на него налетела большая волна и бросила его в сторону пирса", - сообщили медики.

Напомним, что в порту "Южный" судно на большой скорости едва не протаранило причал.

Также в одесском порту "Южный" мальтийское судно разбило причал.