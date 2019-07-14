Киев в воскресенье затопило, по Печерску текут реки воды. Фото
Сегодня, 14 июля, в Киеве произошел сильный ливень. Некоторые улицы не справились с потоком воды и буквально превратились в реки.
Жители столицы делятся фотографиями непогоды в соцсетях. В частности, затопило и центральный район Киева - Печерск.
"По Печерску текут реки, увы, не кисельные", - пишет наш журналист в Facebook.
Портал Devchuli Racing Team выложил видео регаты, где яхты идут по Днепру под дождевой стеной.
"Как обычно в Киеве под мостом немного затопило. Лимузин грёб как мог", - говорится в шуточном сообщении.
Ранее синоптики предупреждали, что в Украине пройдут сильные дожди 14 июля, но кое-где сохранится жара.
Также мы публиковали фото последствий наводнения в Иркутской области из космоса.
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