Сегодня, 14 июля, в Киеве произошел сильный ливень. Некоторые улицы не справились с потоком воды и буквально превратились в реки.

Жители столицы делятся фотографиями непогоды в соцсетях. В частности, затопило и центральный район Киева - Печерск.

"По Печерску текут реки, увы, не кисельные", - пишет наш журналист в Facebook.

Портал Devchuli Racing Team выложил видео регаты, где яхты идут по Днепру под дождевой стеной.

"Как обычно в Киеве под мостом немного затопило. Лимузин грёб как мог", - говорится в шуточном сообщении.

Ранее синоптики предупреждали, что в Украине пройдут сильные дожди 14 июля, но кое-где сохранится жара.

Также мы публиковали фото последствий наводнения в Иркутской области из космоса.