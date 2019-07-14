Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени Европейского союза призвал Российскую Федерацию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом передает "Европейская правда".

В заявлении говорится, что учитывая тяжелую и все более нестабильную обстановку в области безопасности, существует необходимость сохранения и дальнейшего развития общих процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия.

"В этом контексте мы подчеркиваем важность договора о ядерных силах средней и малой дальности, который сделал значительный вклад в европейскую и международную безопасность в последние 30 лет", - отметили в ЕС.

"Мы глубоко обеспокоены развитием событий вокруг ДРСМД, который может завершиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем о формализации приостановки Россией своих обязательств по договору 3 июля 2019 года. Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного компонента архитектуры европейской безопасности", - сказано в заявлении.

Напомним, что глава НАТО Столтенберг пообещал несимметричный ответ альянса России, если ДРСМД перестанет работать.

Также США начали подготовку к испытаниям новых ракет запрещенных ДРСМД.