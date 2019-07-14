В воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка авто врезалось в группу велосипедистов, в которой ехали дети. Об этом передают "Новости - N".

Сообщается, что группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев-Снегиревка. Спортсмены ехали по трассе, со стороны Снегиревки, в направлении Николаева.

Однако в районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом ВАЗ "Лада" начал обгонять велосипедистов и не заметил ехавший навстречу КамАЗ. В результате водитель "Лады" резко вернулся в свою полосу, но не успел затормозить и протаранил группу детей на велосипедах. После столкновения машина слетела в кювет.

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших "скорая" доставила в областную детскую больницу города Николаева. Все пострадавшие - преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

На месте ДТП работала полиция и следователь ГУ НП в Николаевской области.

Фото: Новости - N

Напомним, что под Николаевом в ДТП за рулем погиб 10-летний мальчик. Его отец был пассажиром машины.

Также под Николаевом столкнулись два автобуса с людьми. 15 человек ранены, погибла девушка.