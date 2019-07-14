Партия "Слуга народа" отказалась использовать презентованный в мае логотип, на котором изображен человек на велосипеде и с булавой в руке.

Об этом сообщил "Радио Свобода" глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "Зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, второй раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться", - сказал он.

Напомним, новый логотип президентской партии был представлен в конце мая 2019 года.

Логотип представляет собой фигуру велосипедиста, которая выполнена в приглушенно-зеленых тонах на белом фоне. Управляет двухколесным транспортом человек в официальном костюме, белой рубашке и в галстуке.

Ранее сообщалось, что легендарный логотип Adidas стал в Европе вне закона.