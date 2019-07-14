Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский из бельгийского Генка ведет переговоры с Аталантой о переходе и это подтвердило руководство итальянского клуба. Об этом сообщает "Террикон" со ссылкой на Tuttomercatо.

Президент Аталанты Антонио Перкасси подтвердил предварительные переговоры и надеется, что они будут успешными.

"Малиновский - это одна из возможностей для нас на трансферном рынке. Участие в Лиге чемпионов? Люди приятно удивлены и поздравляют нас с успехом, но, прежде всего, с замечательным футболом, который мы показывали", - отметил он.

Перкасси добавил, что цель клуба это остаться в серии А.

"Мы должны стоять ногами на земле и ни в коем случае не витать в небе, потому что рискуем упасть. Нашей первой целью должна быть Серия А. У нас много энтузиазма и удивительно, что так много людей проявляют любовь к Аталанте. Джан Пьеро Гасперини так много сделал для клуба. Мы надеемся, что он сможет сделать еще больше в течение следующих нескольких лет", - подчеркнул он.

Напомним, что футболист Шахтёра, который перешел в казанский клуб, ждёт что Россия и Украина помирятся.

Также в УАФ сообщили, как станут увеличивать число команд футбольной Премьер-лиги.