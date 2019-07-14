В воскресенье, 14 июля, в Киеве из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий парализовало движение в центре столицы. Транспорт в пробках стоит по обе стороны от станции метро "Дружба народов", передает УНН.

Сообщается, что в районе Болсуновской в направлении к левому берегу столкнулись два грузовика, в результате чего один из них оказался у обочины, а второй, с разбитой задней частью, вылетел на полосу встречного транспорта.

По данным онлайн-сервиса Google Maps, пробка в направлении левого берега начинается в районе ул. Подвысоцкого и заканчивается в районе ул. Болсуновской.

В противоположном направлении затруднено движение авто из-за сразу двух аварий - от ул. Болсуновской до Старонаводницкой.

Фото: УНН

Напомним, что в Киеве пассажир Uber разбил головой лобовое стекло в ДТП.

Также на трассе Киев - Чоп ночью в ДТП погибли двое военных.