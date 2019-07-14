И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет и ограничить продажу табака. Об этом она сообщила в Facebook.

"Министерство здравоохранения Украины предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет и ограничить продажу табака. Это поможет сохранить здоровье украинцев, а также приблизит наше законодательство к европейским стандартам", - отметила она.

Минздрав предлагает запретить продажу так называемого жевательного табака, "вкусного” табака для самокруток и сигареты с характерным запахом или вкусом. Кроме того, на законодательном уровне хотят запретить сигареты, в которых содержится более 1 мг никотина, 10 мг смолы и 10 мг монооксида углерода, а также табачные изделия с витаминами, кофеином или добавками, создающими впечатление, будто курения имеет преимущества для здоровья.

Планируется, что под запрет попадут и табачные изделия с добавками, которые делают дым цветным или облегчают его вдыхание и усвоение, а также табачные изделия с добавками, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсические свойства в несожженной форме. Кроме того, в фильтре, бумаге или капсулах не должно быть примесей, ароматов, никотина.

"Впервые на законодательном уровне будет введено понятие электронных сигарет и других способов потребления табака. Будет определено, что и сгорание табака, и тление и нагрев - это все курение. Курить их в помещении запрещено. Также запрещено рекламировать любые сигареты и табачные изделия независимо от способа их потребления", - подчеркнула Супрун.

Супрун добавила, что на каждой пачке сигарет, кроме надписи должно быть цветное фото, которое предупреждает о последствиях для здоровья. И это предупреждение должно занимать не менее 65% площади сигаретной упаковки, и не менее 30% площади упаковки электронных сигарет или контейнеров для заправки.

Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Фото: Facebook

Напомним, что Супрун дала три совета украинцам, как избежать преждевременной смерти.

Также Супрун рассказала украинцам, как правильно делать растяжку, чтобы быть здоровыми.