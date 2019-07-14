В Великобритании нашли подозреваемого в утечке переписки бывшего посла Британии в США Кима Даррока. Об этом пишет издание The Times.

"Источники в сфере безопасности заявили, что был идентифицирован подозреваемый в утечке информации. Скотленд-Ярд и спецслужбы считают, что государственный служащий с доступом к архивным файлам Министерства иностранных дел организовал недавний рейд, чтобы украсть материал", - заявили источники.

Британские спецслужбы определили, что утечка произошла не в результате взлома компьютеров хакерами иностранных государств. Как оказалось в скандал был втянут глава партии Brexit Ричард Тайс. Также стало известно, что Тайс находится в отношениях с Изабель Оукшотт, журналисткой, которая на прошлой неделе опубликовала статью с перепиской Даррока.

Напомним, что британский посол в США уходит в отставку после скандала с утечкой переписки, в которой он критиковал Трампа.

Также из переписки стало ясно, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Бараку Обаме.