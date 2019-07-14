У западного побережья Австралии произошел необычный случай. Огромный, трехметровый скат манта, известный также как Морской дьявол, приплыл к группе ныряльщиков, за помощью. Оказалось, что рядом с глазом у него застрял обломок удочки с рыболовным крючком. Об этом передает английская The Sun.

Видео: СеДек

Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон. Он часто плавает с группами ныряльщиков в районе рифа Нингалу и уже не раз видел там именно эту особь. Ныряльщики даже дали ему имя - Веснушка (Freckles). Скат, похоже, тоже узнал Уилтона.

Ситуацию осложняло то, что у Джейка была только маска с трубкой, но не было оборудования для дайвинга. Ему пришлось снова и снова нырять к скату, пытаясь вытащить крючок, а затем подниматься, чтобы набрать воздуха.

"Снова и снова, попытка за попыткой - это было блестяще! Это - одна из лучших сцен, что я видел под водой", - рассказал один из очевидцев, морской биолог Монти Холл.

Скат все это время оставался на месте и даже развернулся к своему спасителю брюхом, что, по словам Джейка, вообще случается крайне редко. В итоге операция увенчалась успехом. Если бы избавить ската от крючка не удалось, ему грозило бы воспаление, слепота или даже гибель.

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