Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова сообщила в Facebook об аукционе, на который выставлена картина под названием "Санкюлоты".

На картине изображены люди, похожие на президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Богдана.

"Выставляю на аукцион картину "Санкюлоты". Масло, холст. Стартовая цена 700 у.е. Аукцион продлится до 19.00 сегодня (14 июля). Ставки делаем в комментариях или в личку. Картина заряжена на отдых и позитивчик", - написала Крюкова.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что на Facebook-странице Светланы Крюковой открылись торги за новую картину "Золотая шаурма".

Также на Facebook-странице Светланы Крюковой начались торги за новую картину с "волшебниками" Гладковскими.

Напомним, что от зама главреда "Страны" Крюковой на ток-шоу сбежал депутат-свободовец. Видео.