Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич подвел итоги сбора в Австрии, а также рассказал о дальнейших планах команды в преддверии официального старта и первой игры нового сезона за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера, которая пройдет 27 июля.

- Александр Николаевич, две недели позади. Удалось ли реализовать весь план действий?

- Весь не удалось. Погода, все-таки, внесла коррективы. Два занятия на футбольном поле мы и вовсе пропустили. Потому что были дожди, а когда спускаешься с того места, где мы базируемся, вроде солнышко. У нас два с половиной дня дождь шел не прекращаясь. И поэтому наше футбольное поле в плане не выдержало такой нагрузки. И риск получить травмы очень увеличивался. Так что, где-то мы и ребят поберегли. Да, может мы больше времени уделили фитнесу, именно силовым упражнениям. Потому что нужно было заменять тренировки. А просто бегать, выходить на поле, не было смысла. Здесь закончилась только первая часть нашей подготовки к новому сезону. Мы возвращаемся в Киев и у нас еще будет двенадцать дней. Будем больше работать над тактикой, над завершением атак. На этом сборе мы больше времени уделили выходу из обороны, контролю мяча. Да, понятно, что атаковать тоже нужно, но на этом сборе мы делали акцент на таком компоненте игры, как контроль мяча, - рассказал коуч клубной пресс-службе.

- Как физически ребята восприняли этот сбор? Как они его прошли и как себя чувствуют?

- Как я сказал, мы больше времени уделили атлетизму. Да, у нас была и беговая работа. Этот сбор закончился, начинается новый. У нас есть объем работы, который будет направлен на повышение скоростных и силовых качеств, и спринта. Так что, это все мы будем в Киеве дорабатывать. Это то, что касается нашего функционального состояния.

- Относительно молодых игроков - снова новые лица. Как адаптировались Попов и Цитаишвили к требованиям первой команды? Можно ли их считать полноценными игроками первой команды?

- Те ребята, которые находятся на сборе - это та обойма, которая будет участвовать в соревновательном периоде. Мы с Денисом Поповым разговаривали, даже в сборной у них намного проще выход из обороны. Мы все-таки пытаемся через средние и короткие пасы выходить. У нас реализуются вертикальные передачи между линиями. Когда нужно сыграть надежно, это футболисты тоже должны оценивать. В этом компоненте Денису нужно прибавлять, особенно с этим первым пасом.



То, что касается его тактических моментов, то здесь за счет выбора позиции и своих габаритов он достаточно уверенно действует в подборе внизу и вверху. Но мастерство и умение придут с опытом, со временем. Что касается Цитаишвили, то это футболист креативный. У нас импровизация не запрещена. Да, в центральной зоне на своей половине поля нужно более надежно и уверенно выходить из обороны из-под прессинга. А уже в третьей части, пожалуйста, сильные качества нужно свои проявлять. У Георгия это и когда нужно сыграть через стенку, и когда необходимо взять игру на себя, и когда отдать последнюю передачу. Все постепенно. Так что, этими ребятами я также удовлетворен.

- Большую часть сбора пропустил Виктор Цыганков. Он лишь в конце приступил к беговой работе. В каком он состоянии? Как кондиции могут отобразиться на его будущих выступлениях на протяжении ближайших двух недель?

- Конечно, как для самого Виктора, так и для нас, на этом сборе его не хватало. Потому что какой-то фундамент здесь все-равно закладывался. Но зная Виктора, ему достаточно и 10-12 дней, чтобы подготовиться к сезону. Потому что есть разные типы футболистов. Я надеюсь, что он уже с 17 июля, когда команда уже приступит ко второй части подготовки, будет потихоньку работать в группе, и ту работу функциональную, которую нужно сделать, он все это реализует. У него будет такой момент, что даже где-то через игры он будет набирать свои лучшие кондиции.

- На сегодня вы довольны комплектацией команды?

- Все-таки, хотелось бы еще, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция. Потому что существуют проблемы у того же Русина со спиной. Он не всегда может работать на максимальных своих усилиях со 100% готовностью. Так что, в атаке мы нуждаемся в усилении.

- Достаточно много молодых игроков сейчас в аренде: Супряга, Булеца, Тымчик, Смирный. Будете присматриваться к ним, когда они будут играть на более высоком уровне в украинской Премьер-лиге? Возможно, уже зимой будете рассчитывать на них?

- У Булецы и Супряги меньше игровой практики, в «Днепре» будут больше получать. Они еще моложе, это 20-летние ребята. То, что они чемпионы мира, это великолепно. Но жизнь продолжается. У нас итак достаточно молодая команда была в прошлом году. И сейчас еще омолодились бы. Надо уже в этом году, чтобы те молодые футболисты, которые есть, боролись и в чемпионате, и в Лиге чемпионов и в Кубке.

- Какой план работы в Киеве? Планируете ли контрольные игры?

- 17 июля собираемся, у нас будет и двухразовая работа. 21 июля мы играем два матча. На базе будет поединок с Оболонь-Бровары и вечером играем с Колосом. Всех приглашаем на эти две игры. Увидите уже команду в Киеве.



Ранее "Страна" сообщала, что киевское Динамо на сборах сыграло вничью с британским Брентфордом.