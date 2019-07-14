Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление на увольнение. Об этом он написал в Facebook.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в понедельник, 15 июля, направит это заявление в Кабинет министров Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от и. о. председателя ГФС Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал президент во время совещания в Ужгороде 6 июля.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что временным главой ГФС вместо Продана стал экс-начальник одесской таможни Власов.

Также в ГФС заявили, что главой ведомства остается Власов, а не восстановленный судом в должности Насиров.