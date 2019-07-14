На Закарпатье полиция задержала мужчину, который при попытке бегства с места ЧП совершил наезд на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба региональной НПУ.

Отмечается, что в Иршавское отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась 20-летняя жительница села Заречье. Девушка сообщила, что неизвестный вымогает у нее деньги за неразглашение сведений, которые заявительница желает сохранить в тайне.

Полиция установила, что деньги у потерпевшей требовали двое мужчин. Оба - жители Иршавского района. Одного из них полицейские задержали на месте преступления, а его подельник с места происшествия скрылся.

Вскоре подозреваемый был найден. Но во время общения с полицией, мужчина начал сопротивляться полицейским и совершил наезд на оперуполномоченного автомобилем Skoda Octavia. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали.

Действия беглеца квалифицированы по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, то есть "Угроза или насилие сотруднику правоохранительного органа". Согласно санкции статьи мера наказания может колебаться от ограничения свободы на срок до 5 лет до лишения свободы на тот же срок.

Напомним, что в Киеве водитель BMW наехал на ногу полицейскому.

Также под Радой евробляхер наехал на полицейского, после чего попытался покончить с собой.