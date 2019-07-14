И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дала советы, как сохранить здоровье и избежать преждевременной смерти. Глава Минздрава рассказала, что нужно следить за давлением, уменьшить употребление соли и отказаться от транс-жиров.

"Постоянный контроль собственного давления и доступ к лечению; уменьшение потребления соли; отказ от транс-жиров. Эти три интервенции могут спасти от преждевременной смерти около 100 миллионов людей во всем мире до 2024 года", - отметила она.

Супрун сообщила, что по расчетам исследователей, увеличение доступа к регулярному лечению артериальной гипертензии на 70% потенциально может спасти от преждевременной смерти около 39,4 миллиона человек. Сокращение потребления соли на 30% - 40 миллионов смертей, отказ от транс-жиров - 14,8 миллиона. И это все в течение 25 лет, если начать внедрять эти интервенции уже сейчас, добавила она.

И.о. министра посоветовала постоянно контролировать собственное давление и при необходимости принимать лекарства для его нормализации.

"Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблему еще на начальном этапе, обратиться к врачу и избежать нежелательных последствий. Это важно делать независимо от возраста, ведь артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста", - отметила она.

Также глава Минздрава призывает быть очень внимательными с солью, поскольку ее чрезмерное потребление признано одной из самых больших угроз для здоровья среди пищевых факторов.

"Дневная норма соли для человека, не имеющего серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 граммов. Это около одной чайной ложки. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет - 2 грамма в день, от 4 до 6 - 3 грамма; а от 7 до 10 лет - 5 граммов", - добавила она.

При этом Супрун посоветовала есть домашнюю еду, а не фаст-фуд. "В последнем может быть очень много соли. Поэтому лучше готовьте дома. Это лучший способ контролировать количество потребленной соли", - подчеркнула руководительница Минздрава.

Еще Супрун призвала отказаться от транс-жиров в питании.

"Транс-жиры - это маргарины в кондитерских изделиях и соусах, сладости с длительным сроком годности (кексы, круассаны, пирожные), жареные блюда (картофель-фри и пончики), большинство полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн", - напомнила Супрун и посоветовала, в частности, не употреблять много жареной пищи.

Фото: Facebook

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