В Канаде разбился легкомоторный гидросамолет, в результате крушения погибли три человека. Авария произошла на севере канадской провинции Квебек в пятницу, 12 июля, как передает телеканал CTV со ссылкой на спасателей.

Самолет рухнул в труднодоступном месте недалеко от озера Лак Булон. Место аварии удалось обнаружить благодаря аварийному радиобую.

Троих человек спасатели нашли мертвыми, еще один мужчина, который находился на борту, пострадал. Его на вертолете доставили в больницу.

По данным полиции, жертвами аварии стали местные жители в возрасте от 60–70 лет - они компанией направлялись на рыбалку.

Напомним, что появились фото остатков самолета, потерпевшего крушение под Харьковом.

Также в поле у села в Харьковской области рухнул учебный самолет.