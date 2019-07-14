Вчера, 13 июля, на 167 км автодороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка произошло жуткое ДТП. Как сообщил представитель полиции области Юрий Сулаев, здесь столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате столкновения автомобиль Toyota сгорел на месте происшествия.

По предварительным данным, травмированы 5 человек, среди них 5-летний ребенок. Все травмированные госпитализированы. Полиция устанавливает подробности ДТП, как передает портал Полтавщина.

В то же время ресурс "Подслушано в Полтаве" разместил у себя в Facebook видео катастрофы.

Видео: facebook.com/pvp.poltava/

Toyota мчалась по встречной полосе и врезалась в ВАЗ. "Стране" из собственных источников стало известно, что за рулем Toyota был руководитель областной организации "Слуги народа" Алексей Сердюков. Также в машине находилась журналистка Елена Кузина.

Видео: Андрей Петров

В тоже время, официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявляет, что за рулем Toyota была женщина.

По информации полтавской полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21099 1978 г.р. (житель Кременчуга) и пассажир 1980 г.р. доставлены в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы. Пассажирка 2007 г.р. доставлена ​​в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы.

Травмы 39-летней пассажирки ВАЗа оказались несовместимыми с жизнью - она ​​умерла в реанимационном отделении 1-й ГКБ Полтавы.

Ранее "Страна" сообщала, что под Николаевом в ДТП за рулем погиб 10-летний мальчик. Его отец был пассажиром машины

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