Жуткое ДТП под Полтавой. В Toyota, которая летела по встречке, находился топ-партиец Зеленского
Вчера, 13 июля, на 167 км автодороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка произошло жуткое ДТП. Как сообщил представитель полиции области Юрий Сулаев, здесь столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате столкновения автомобиль Toyota сгорел на месте происшествия.
По предварительным данным, травмированы 5 человек, среди них 5-летний ребенок. Все травмированные госпитализированы. Полиция устанавливает подробности ДТП, как передает портал Полтавщина.
В то же время ресурс "Подслушано в Полтаве" разместил у себя в Facebook видео катастрофы.
Видео: facebook.com/pvp.poltava/
Toyota мчалась по встречной полосе и врезалась в ВАЗ. "Стране" из собственных источников стало известно, что за рулем Toyota был руководитель областной организации "Слуги народа" Алексей Сердюков. Также в машине находилась журналистка Елена Кузина.
Видео: Андрей Петров
В тоже время, официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявляет, что за рулем Toyota была женщина.
По информации полтавской полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21099 1978 г.р. (житель Кременчуга) и пассажир 1980 г.р. доставлены в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы. Пассажирка 2007 г.р. доставлена в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы.
Травмы 39-летней пассажирки ВАЗа оказались несовместимыми с жизнью - она умерла в реанимационном отделении 1-й ГКБ Полтавы.
Ранее "Страна" сообщала, что под Николаевом в ДТП за рулем погиб 10-летний мальчик. Его отец был пассажиром машины
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