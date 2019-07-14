В Мариуполе между водителями произошла словесная перепалка, которая переросла в стрельбу. Об этом передает пресс-служба Донецкой полиции.

Правоохранители установили, что водителя Skoda ранил мужчина из "Волги". В ходе конфликта последний достал револьвер и выстрелил в потерпевшего. После стрельбы он скрылся с места происшествия.

Местные жители заметили в машине Skoda мужчину с огнестрельным ранением и вызвали правоохранителей. Пострадавшим оказался местный житель 1970 года рождения.

Правоохранители сразу начали искать нападавшего и впоследствии нашли его машину. Самого подозреваемого удалось задержать. В полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".

Фото: НПУ

Напомним, что появилось видео, как полуголый мужчина открыл стрельбу на Бессарабке в Киеве.

Также в Киеве иностранцы открыли стрельбу в кафе.