В СМИ слили переписку бывшего посла Британии в США Кима Даррока. В дипломатических депешах он писал, что Белый дом совершил "акт дипломатического вандализма", выйдя из ядерной сделки с Ираном, передает издание The Daily Mail.

Сообщается, что Даррок писал британским властям, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, решил выйти из соглашения с Ираном "по личным причинам" - назло своему предшественнику Бараку Обаме, при котором и был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Британская газета отмечает, что Даррок намекал на разногласия среди советников Трампа по этому вопросу и отсутствие у администрации президента США плана по преодолению последствий выхода из сделки.

По данным издания, телеграмма была отправлена в мае 2018 года после неудачной попытки Бориса Джонсона, занимавшего в то время пост главы британского МИДа, убедить Трампа не покидать СВПД.

Ранее "Страна" сообщала, что британский посол в США уходит в отставку после скандала с утечкой переписки, в которой он критиковал Трампа.

Также ФСБ получила доступ к перепискам россиян в Tinder.