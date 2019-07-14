На территории Чернобыльской зоны отчуждения был найден старый ржавый грузовик ЗиЛ, уровень радиации которого до сих пор очень высок. Об этом в Facebook сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Опасные находки на территории заповедника", - сказано в подписи к фото.

Отметим, что машина выглядит очень старой, возможно она еще со времен аварии на ЧАЭС. Добавим, что грузовик является опасным потому, что накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли.

Подчеркнем, что из Чернобыльской зоны запрещено везти металлические предметы, древесину, мягкие игрушки, которые собирали радиоактивную пыль. Уровень радиации от таких предметов как машины, а особенно - их детали, зашкаливает.

Фото: Facebook

Напомним, что Зеленский поручил Кабмину навести порядок в чернобыльской зоне отчуждения.

Также мэрия Киева открыла туристический маршрут по местам съемок сериала "Чернобыль".