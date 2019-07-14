В зоне ЧАЭС нашли старый советский ЗиЛ, который фонит как ядерный реактор. Фото
На территории Чернобыльской зоны отчуждения был найден старый ржавый грузовик ЗиЛ, уровень радиации которого до сих пор очень высок. Об этом в Facebook сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
"Опасные находки на территории заповедника", - сказано в подписи к фото.
Отметим, что машина выглядит очень старой, возможно она еще со времен аварии на ЧАЭС. Добавим, что грузовик является опасным потому, что накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли.
Подчеркнем, что из Чернобыльской зоны запрещено везти металлические предметы, древесину, мягкие игрушки, которые собирали радиоактивную пыль. Уровень радиации от таких предметов как машины, а особенно - их детали, зашкаливает.
Фото: Facebook
Напомним, что Зеленский поручил Кабмину навести порядок в чернобыльской зоне отчуждения.
Также мэрия Киева открыла туристический маршрут по местам съемок сериала "Чернобыль".