В Харькове на ходу вспыхнул и полностью сгорел маршрутный автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Возгорание моторного отсека авто произошло в субботу, 13 июля, пожар начался во время движения маршрутки № 61 "Центральный рынок - Лысая гора" по ул. Куриловской.

Сразу после этого водитель эвакуировал пассажиров из транспорта и пытался сам потушить пожар, но ему это не удалось.

"К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-служба ГосЧС, уже через 17 минут пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГосЧС

Напомним, что во Львове 19-летний парень стрелял в маршрутке, а потом симулировал судороги.

Также в Киеве банда в балаклавах подожгла маршрутки и скрылась на мопедах.