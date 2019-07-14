В Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины сообщили, что за последние 5 лет стало меньше людей, получивших украинское гражданство. Об этом передает УНН.

По данным ведомства, количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388 человек, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек.

За первые пять месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек.

Количество лиц, которые приобрели гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29, тогда как в прошлом году - таких было 70 человек, а в 2014 году - 125.

Приняты в гражданство Украины по Указу президента Украины в этом году - 652 человека, в прошлом - 983, а в 2014-м - 1339.

Напомним, что Путин поручил обеспечить преимущества украинцам, желающим получить гражданство РФ.

Также Трамп отказался включать вопрос о гражданстве США в листы для переписи населения.