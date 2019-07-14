Во время своего визита в Одесскую область президент Владимир Зеленский отметился не только тем, что "передумал" назначать губернатором короля металлолома Андрея Андрейчикова и тем, что искупался в Черном море, но еще и своим требованием от экологических инспекций два месяца не проверять порты на предмет загрязнений.

Любопытный диалог с президентского совещания привел активист Программы Развития ООН Павел Вышебаба в Facebook.

"Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно.

Диалог на совещании:

Зеленский: Никто же не умрет от этого за два месяца.

Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.

Зеленский: Море и так грязное.

Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", - написал активист.

Фото: Facebook

Видео отрывка этой беседы опубликовали одесские экологи.

Правда, слов "море и так грязное" президент там не произносит. Он так ответил на претензии эколога: "Будь оно сейчас прозрачное, если бы в водице можно было плавать, я бы вам поверил".

Но по сути диалог передан верно - Зеленский действительно поручил прекратить проверку экологических норм.

Подробности большого вояжа президента Зеленского по Украине читайте в нашем материале "Большие Зе-гастроли. Зачем Зеленский начал массово кошмарить чиновников и звонить Путину".