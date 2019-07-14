В британской столице автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на полицию Лондона.

Происшествие случилось, вчера, 13 июля, у отеля в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. Представитель британской полиции отметил, что машина въехала в группу людей, когда они выходили из гостиницы.

"Семь человек получили ранения… после того, как их сбила машина", - уточнили в полиции.

Отмечается, что у одного из пострадавших сломана нога, его доставили в больницу.
 
Три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство, кроме того, еще четверых задержали за нарушение общественного порядка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Лондоне полицейский мотоциклист из кортежа принца Улиьяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую даму.

Также в квартале роскошных домовладений Лондона вспыхнул масштабный пожар. Фото.

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