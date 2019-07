В британской столице автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на полицию Лондона.

Происшествие случилось, вчера, 13 июля, у отеля в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. Представитель британской полиции отметил, что машина въехала в группу людей, когда они выходили из гостиницы.

"Семь человек получили ранения… после того, как их сбила машина", - уточнили в полиции.

Отмечается, что у одного из пострадавших сломана нога, его доставили в больницу.



Три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство, кроме того, еще четверых задержали за нарушение общественного порядка.

#Wandsworth

Three men have been arrested on suspicion of attempted murder after a car drove into a group of people leaving one man with a broken leg as he exited a hotel in south-west London.



Met police say they were called to Lombard Road in #Battersea at 11.15pm.



More below. pic.twitter.com/AWV5BNiiGu