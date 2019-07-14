Число жертв в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Туниса возросло до 82 человек. Об этом передает агенство Reuters.

"После недели поисков тела всех 82 человек, находившихся в лодке, которая затонула на прошлой неделе, были обнаружены", - говорится в сообщении.

Известно, что тунисским рыбакам удалось спасти четырех человек, однако впоследствии один из них скончался в больнице.

Напомним, авария произошла вечером 3 июля у берегов тунисского города Зарзис - на следующий день после авиаудара по лагерю для мигрантов в Ливии, в результате которого погибли по меньшей мере 44 мигранта. Через несколько дней тела 14 мигрантов обнаружила береговая охрана на побережье Туниса.

Ранее "Страна" сообщала, что туристы из Туниса рассказали, как они провели почти неделю, ожидая самолет.

Также застрявших в Тунисе украинцев на третьи сутки начали селить в отеле.