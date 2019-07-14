В Одесской области из-за массового отравления в больницах остаются 15 человек, из которых 14 детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 14 июля в лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

Напомним, что в оздоровительно-спортивном лагере при молдавском университете, который находится в пгт Сергеевка Одесской области отравились 46 детей. В это время в лагере находилось 226 детей от 7 до 14 лет. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

По состоянию на 13 июля в больницах Одесской области оставались 32 человека, из которых было 30 детей.