В Украине временно изменили место для голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду 198 747 человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Чаще всего меняли место голосования избиратели, зарегистрированные в Донецкой области (более 25 000) и в Киеве (почти 22 000).

Отметим, что изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля включительно.

Фото: Скриншот

Ранее "Страна" сообщала, что в ЦИК зарегистрировали уже 755 международных наблюдателей.

Также появились фото избирательных бюллетеней на выборы в Раду. Отпечатано 84% листов для голосования.

Напомним, что печать бюллетеней на выборы в Раду продолжается, несмотря на решение суда о пережеребьевке.