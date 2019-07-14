В Украине место голосования на выборах в Раду изменили почти 200 000 избирателей
В Украине временно изменили место для голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду 198 747 человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.
Чаще всего меняли место голосования избиратели, зарегистрированные в Донецкой области (более 25 000) и в Киеве (почти 22 000).
Отметим, что изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля включительно.
Фото: Скриншот
Ранее "Страна" сообщала, что в ЦИК зарегистрировали уже 755 международных наблюдателей.
Также появились фото избирательных бюллетеней на выборы в Раду. Отпечатано 84% листов для голосования.
Напомним, что печать бюллетеней на выборы в Раду продолжается, несмотря на решение суда о пережеребьевке.
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