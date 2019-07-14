В Нью-Йорке произошло массовое отключение электроснабжения. Из-за блэкаута без света остались около 72 тысяч жителей, передает CNN.

"Электроснабжение полностью восстановлено для всех пользователей", - сообщил генеральный директор компании Con Edison Джона МакАвоя, которая обслуживает электросеть крупнейшего американского мегаполиса.

"Проблема была не в инфраструктуре", - сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и добавил, что "нам сегодня очень повезло".

Отмечается, что из-за блэкаута остановились несколько веток метрополитена и отключились светофоры, вызвав пробки. Также театры на Бродвее были вынуждены прекратить спектакли. Почти в полную темноту погрузилась и главная площадь площадь мегаполиса Таймс Сквер.

Полиция Нью-Йорка привлекла дополнительные силы для патрулирования города, поскольку отключение света создало дополнительные риски для общественного порядка.

Причины блэкаута пока что доподлинно неизвестны. Ранее сообщалось о том, что его мог спровоцировать пожар на одном из трансформаторов, но подтверждения этой информации нет.

Фото: сnews.fr

Напомним, что над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке два экстремала прошли навстречу друг другу по канату на высоте 25 этажа.

Также в Нью-Йорке неизвестный пытался сжечь собор Святого Патрика XIX века.