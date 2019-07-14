В ночь на воскресение, 14 июля в Киеве водитель такси Uber сбил на дороге пешехода. Об этом передает "Информатор".

ДТП произошло на Харьковском шоссе, когда мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте.

В полиции сообщили, что водитель Daewoo Lanos службы такси Uber с пассажиром в салоне двигался по Харьковскому шоссе в сторону Харьковской площади. В это время мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном для этого месте. Мужчина за рулем Lanos не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

В результате аварии перебегавший дорогу мужчина получил незначительные травмы, заплатил штраф и получил медицинскую помощь на месте. В ДТП также пострадал пассажир такси. Мужчина не был пристегнут и ударился головой о лобовое стекло во время резкого торможения.

Фото: Информатор

Напомним, что на трассе Киев - Чоп ночью в ДТП погибли двое военных.

Также на трассе Киев-Чоп из-за отказа тормозов произошло ДТП с 7 автомобилями.