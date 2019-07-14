Под Киевом из кранов в квартирах потекла темно-бурая жижа. Фото
В Киевской области в Вышгороде у людей сначала отключили водоснабжение, а после из кранов пошла какая-то жижа темно-коричневого цвета. Об этом сообщает в Facebook паблик Вышгород.
Как сообщают пользователи, в частности такая вода потекла из кранов в домах №/№ 6 и 7 по улице Днепровская. Причем вода пропала еще в субботу, 13 июля.
Сообщается также, что в Вышгороде перебои в разных частях города стали уже регулярными из-за плотной застройки и старых коммуникаций.
Фото: Facebook
Ранее "Страна" сообщала, что из-за долгов отключили воду для 16 населенных пунктов на востоке Украины.
Также в городе Первомайск отключили воду из-за многомиллионных долгов населения.
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