В Киевской области в Вышгороде у людей сначала отключили водоснабжение, а после из кранов пошла какая-то жижа темно-коричневого цвета. Об этом сообщает в Facebook паблик Вышгород.

Как сообщают пользователи, в частности такая вода потекла из кранов в домах №/№ 6 и 7 по улице Днепровская. Причем вода пропала еще в субботу, 13 июля.

Сообщается также, что в Вышгороде перебои в разных частях города стали уже регулярными из-за плотной застройки и старых коммуникаций.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что из-за долгов отключили воду для 16 населенных пунктов на востоке Украины.

Также в городе Первомайск отключили воду из-за многомиллионных долгов населения.