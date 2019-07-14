В Аравийском море, недалеко от города Гвадара в Пакистане, произошло необычное природное явление. Здесь исчез остров Залзала, образовавшийся в 2013 году и он больше не виден на спутниковых фотографиях. Об этом передает агентство Анадолу.

Солнечный остров скрылся в туман, как поется в пеcне Андрея Макаревича, фото: NASA

Остров сформировался в результате извержения вулкана, вызванного мощным землетрясением магнитудой 7,7 баллов в провинции Белуджистан и Синд на юге Пакистана.

Его высота составляла 20 метров, ширина 90 метров, а длина 40 метров.

Национальный институт океанографии Пакистана (NIO) заявил об исчезновении острова, после того как NASA предоставило фотографии со спутника.

Бывший директор NIO Асыф Инам отметил кратковременность жизни подобного рода островов.

"История грязевых островов на этих берегах уходит в далекое прошлое. Так, в результате землетрясения в Макране в 1945 году было образовано четыре подобных острова. Грязевой остров Залзала имеет такую же структуру. В 1999 - 2013 годах в том же регионе образовалось еще три острова", - рассказал Инам.

Эти островки в Аравийском море формируются за счет наличия газа метана под морским дном.

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