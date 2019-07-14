Президентская партия "Слуга народа" готова пожертвовать некоторыми влиятельными членами своей команды и люстрировать главу Набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, главу СНБО Александра Данилюка и зама главы Офиса президента Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времена президентства Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко в интервью Радио Свобода.

"Ну, здесь "лес рубят - летят щепки". Здесь бы... Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко.

Александр Корниенко отрицает, что это будет "не по-человечески" в отношении членов команды президента.

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в Офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - заявил Корниенко.

Напомним, что 11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свои предложения по дополнениям к закону о люстрации. Зеленский предлагает запретить занимать государственные должности людям, которые работали на руководящих должностях в государственных органах с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019.

В частности, речь идет о президенте Украины, народных депутатов, председателя Верховной Рады и его заместителей, работников Кабмина и других органов исполнительной власти, руководителей Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, председателя СБУ и других должностных лиц.