В партии "Слуга народа" надеются, что Верховная Рада 9-го созыва проведет первое заседание уже в августе. Об этом в эфире Радио Свобода сказал руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

По словам Корниенко, в партии не намерены ждать крайнего срока, предусмотренного законом.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого августа - это так, может, еще рано... Кстати, хорошая идея привязать это ко Дню Независимости, - сказал руководитель штаба политсилы.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Согласно Конституции Украины, на первое заседание парламент должен собраться не позднее 9 сентября 2019 - то есть тридцатого дня после официального объявления результатов выборов.

Напомним, 11 июля появились фото избирательных бюллетеней на выборы в Раду.

Ранее "Страна" писала о том, что большинство жителей Киева высказались за проведение досрочных выборов в киевский городской совет, а также хотят переизбрать мэра города.