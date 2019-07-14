Накануне 75-й годовщины покушения на Адольфа Гитлера канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала решительно сопротивляться поднявшему голову в Германии правому экстремизму и брать пример с организаторов этого покушения. Об этом сообщает сайт DPA.

По убеждению Меркель, 20 июля - дата совершения покушения - должно стать днем памяти всех, кто противостоял нацистскому режиму. Канцлер заявила, что считает участников заговора германского Сопротивления образцами для подражания.

"Они показали, что следуют голосу своей совести и тем самым формируют новую историю Германии, которая без них погрузилась бы во мрак национал-социализма", - сказала политик.

Меркель сказала, что Германия в долгу перед организаторами покушения. А послевоенная конституция страны, скорее всего, вряд ли появилась бы без событий 20 июля.

Покушение на Гитлера 20 июля известно под названиями "операция "Валькирия" и "заговор генералов". Его готовили участники германского Сопротивления - военные вермахта. Их целью было убийство Гитлера, государственный переворот и свержение нацистского правительства. Кульминацией заговора стало неудачное покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года. Большинство участников операции казнили.

Напомним, в последнее время состояние Ангелы Меркель вызывает тревогу, так как канцлер уже трижды дрожала во время публичных мероприятий.

"Страна" сообщала, что на последней официальной встрече с премьером Дании Меркель слушала гимны стран сидя, чтобы не дрожать.