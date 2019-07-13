На следующей неделе Соединенные Штаты Америки намереваются объявить о санкциях против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Когда именно будут введены санкции и в каком виде, пока не сообщается.

Очевидно, планы Белого дома связаны с призывами членов комитетов по Вооруженным силам и по международным делам Сената США наложить санкции на Анкару из-за приобретения российских С-400. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте комитета по международным делам 13 июня.

"Принимая поставки С-400 из России, президент Эрдоган выбрал опасное партнерство с Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому процветанию и целостности альянса НАТО", - говорится в заявлении.

Кроме того, сенаторы призвали Трампа остановить участие Турции в программе по поставке американских истребителей F-35. По мнению сенаторов, сотрудничество между США и Турцией невозможно, пока президент Реджеп Эрдоган "зациклен на усилении связей с Владимиром Путиным в ущерб экономическому процветанию Турции и безопасности альянса НАТО".

Напомним, 12 июля в Министерстве обороны Турции сообщили о начале поставок российских систем ПВО С-400 "Триумф". Первая партия уже прибыла на авиабазу Мюррею в Анкаре.

"Страна" сообщала о заявлении властей Турции, что санкции США их не волнуют.