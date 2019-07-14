Во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский в ярких алых плавках и сотрудники его администрации искупались в Черном море перед камерами. Видео купания появилось на Facebook-странице Офиса.

В сообщении к видео сказано, что глава государства решил проверить температуру воды перед началом рабочего дня.

Скриншот: Facebook/ president.gov.ua

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - написано в посте.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

Фото: Facebook/ Kirill Timoshenko

Пользователи Facebook отреагировали на купание Владимира Зеленского.

Так, Михаил Ткач пишет:

"Твое лицо, когда ты - охранник президент - максимально подкачался к лету, а обсуждать на фото все равно будут Андрея Богдана, который нет".

Максим Апанасенко также акцентировал внимание на то, что президента всегда сопровождает глава его Офиса Богдан.

"Я бы хотел остановить. Но это уже традиция какая-то. Тут идиллия немного нарушена охранником. Но все же. Это прекрасно".

Напомним, в июне президент Украины во время официального визита в Мариуполь искупался в фонтане, пробежав сквозь струи вместе со своими охранниками.

13 июля "Страна" сообщала о том, что подтянутыми формами в трусах похвастался и Зорян Шкиряк: советник Авакова опубликовал фото с голым торсом в Instagram.