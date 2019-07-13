Американский Ford и немецкий Volkswagen объявили о создании глобального альянса, который будет выпускать электрокары, коммерческие авто, пикапы и разрабатывать автопилоты. Об этом сообщает сайт Autonews.

Концерны договорились о массовом выпуске электрокаров на модульной платформе MEB немецкого Volkswagen. Об этом представители компаний объявили 12 июля на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Переговоры о создании глобального альянса длились несколько месяцев. Ford принял решение использовать архитектуру MEB для новой электрической модели, которую будут выпускать в Кельне для европейского рынка. Новинку запустят в производство в 2023 году. А в следующие шесть лет американцы планируют продать более 600 тысяч электрокаров.

С 2016 г. на разработку платформы MEB Volkswagen потратил около 7 млн. долларов. Она должна стать базой для 15 млн. электромобилей, которые выпустят под брендами Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3, премьера которого состоится осенью на Франкфуртском автосалоне.

Кроме того, Volkswagen в рамках сотрудничества с Ford вложит 2,6 млн. долларов в разработку систем автоматического управления.

Напомним, 11 июля компания Volkswagen подтвердила намерение прекратить выпуск одной из самых популярных моделей в своей линейке – легендарного "Жука" (VW Beetle).

Ранее "Страна" писала об отказе американской компании Ford поставлять автомобили модели Focus в США из Китая после введения 25% пошлин на импортируемые из КНР машины.