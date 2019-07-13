13 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что военно-воздушных силах Франции будет создано командование космических войск. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Показательно, что громкое заявление было сделано накануне 14 июля - Дня взятия Бастилии, широко отмечаемого во Франции.

Французские СМИ обращают внимание на то, что Макрон повторил действие президента США Дональда Трампа. В июне 2018 года глава Белого дома поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. А в декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании космического командования как структуры в составе Пентагона. К командованию перешел контроль над военными операциями в космосе.

Ранее "Страна" сообщала о том, что президент Франции объяснил, почему Россия больше не должна покидать ПАСЕ.

Мы также рассказывали, что 13 июля Макрон принял участие в спуске на воду первой из шести атомных подводных лодок нового поколения "Барракуда", которую собирали более 10 лет.