Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией. Причина, по его словам, — транзитные обязательства перед Евросоюзом. Об этом глава правительства заявил 13 июля в эфире телеканала "Наш".

Гройсман отметил, что прекратить ж/д сообщение не позволяет Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", - заявил премьер-министр.

При этом тему сообщения с Россией он назвал "чувствительным вопросом". И добавил, что о возобновлении авиасообщения между странами речи пока не идет.

Напомним, об отмене ж/д сообщения с Россией давно мечтает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Однако в мае он сказал, что в ближайшее время этого не произойдет из-за отсутствия "политического решения".

"Страна" сообщала о том, что с 5 февраля "Укрзализныця" уменьшила периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию.