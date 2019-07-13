В Киеве иностранец вынес красной рыбы из магазина на тысячу гривен, "потому что был голоден"
12 июня студент из Туркменистана попытался вынести из столичного супермаркета большой кусок дорогой рыбы. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
На выходе из супермаркета "Сильпо" в ТРЦ "Гулливер" охрана задержала 24-летнего студента из Туркеминстана. Молодой мужчина пытался пронести под футболкой несколько килограммов лосося.
Иностранный студент попался благодаря бдительности охраны магазина. Ее сотрудники заметили на мониторах с камер видеонаблюдения, как парень заказывает рыбу, а затем прячет завернутый в бумагу продукт под одежду и выходит не расплатившись.
По словам охранников, перед приездом полиции студент очень просил его отпустить, так как к краже его вынудила нужда. Дескать, он очень хотел есть, а денег не было. Однако охранники передали горе-вора в руки полиции, поскольку внутренние инструкции запрещают отпускать таких людей, чтобы не провоцировать рецидивы краж.
За кражу гостю из Туркменистана грозит штраф в размере 850 гривен (если он окажется ранее не судимым).
Напомним, с 1 января в Украине повышен порог наступления уголовной ответственности за кражу. Кража чужого имущества считается мелкой, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 192,1 грн.
Ранее "Страна" писала о признании киевским судом виновным в воровстве безработного мужчину, который попытался украсть суповой набор, ведро шашлыков и другие вещи в супермаркете.