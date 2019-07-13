12 июня студент из Туркменистана попытался вынести из столичного супермаркета большой кусок дорогой рыбы. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

На выходе из супермаркета "Сильпо" в ТРЦ "Гулливер" охрана задержала 24-летнего студента из Туркеминстана. Молодой мужчина пытался пронести под футболкой несколько килограммов лосося.

Иностранный студент попался благодаря бдительности охраны магазина. Ее сотрудники заметили на мониторах с камер видеонаблюдения, как парень заказывает рыбу, а затем прячет завернутый в бумагу продукт под одежду и выходит не расплатившись.

По словам охранников, перед приездом полиции студент очень просил его отпустить, так как к краже его вынудила нужда. Дескать, он очень хотел есть, а денег не было. Однако охранники передали горе-вора в руки полиции, поскольку внутренние инструкции запрещают отпускать таких людей, чтобы не провоцировать рецидивы краж.

За кражу гостю из Туркменистана грозит штраф в размере 850 гривен (если он окажется ранее не судимым).

Напомним, с 1 января в Украине повышен порог наступления уголовной ответственности за кражу. Кража чужого имущества считается мелкой, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 192,1 грн.

Ранее "Страна" писала о признании киевским судом виновным в воровстве безработного мужчину, который попытался украсть суповой набор, ведро шашлыков и другие вещи в супермаркете.