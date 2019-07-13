На волне успеха сериала HBO о трагедии на ЧАЭС управление туризма и промоций КГГА совместно с туристическими операторами столицы запустили новый туристический маршрут "Местами съемок мини-сериала "Чернобыль" в Киеве". Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Как отметила зампредседателя КГГА Марина Хонда, благодаря сериалу в Чернобыльской зоне отчуждения уже сейчас наблюдается туристический бум. Поэтому мэрия решила разработать туристический маршрут и тем самым привлечь дополнительное внимание к проблемам ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

В туристический маршрут включены киевские локации, показанные в мини-сериале: улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, Национальный музей "Чернобыль" и Арка дружбы народов. Сама экскурсия рассчитана примерно на 4 часа.

Фото: kyivcity.gov.ua

Как призналась Хонда, идея создания маршрута принадлежит Киевской горадминистрации, а его наполнением занимались туроператоры и гиды.

"Реквизит позволяет полностью погрузиться в атмосферу времен после аварии на ЧАЭС. Например, перед стартом экскурсии автобус обрабатывается "специальным раствором" для очистки от радиационной пыли. Поэтому во время экскурсии посетители смогут почувствовать то, что происходило 33 года назад и как Киев пережил эту страшную аварию", - дополнил рассказ чиновницы начальник Управления туризма и промоций Антон Тараненко.

Экскурсионный тур можно будет заказать уже со следующего понедельника на сайте visitkyiv.travel и у некоторых туроператоров.

Напомним, "Страна" подробно разбирала вымысел и пропагандистские мифы в сериале "Чернобыль".

Мы также писали о том, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину в течение трех месяцев разработать новые маршруты посещения Чернобыльской зоны, в том числе по водным объектам.