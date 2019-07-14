Президент Владимир Зеленский, который в первый месяц своего президентства почти не покидал Киева, совершая лишь редкие вылазки за границу да отдельные поездки по стране, в последнюю неделю внезапно активизировался.

Он теперь почти каждый день ездит по регионам, красуясь перед камерами, устраивая публичные порки чиновникам, инспектируя местные объекты — больницы, мосты, пункты пропуска, совмещая это занятие, опять же, с поркой чиновников.

При том, что ранее хозяйственные вопросы главу государства практически не интересовали (судя по его публичной активности).

Кроме того, Зеленский сделал два довольно резонансных хода. Во-первых, выступил с идеей люстрации чиновников времен Порошенко. Во-вторых, впервые позвонил Путину. Формальным поводом для последнего стала тема освобождения украинских моряков. Но тогда вопрос - почему этот звонок Зеленский совершил не сразу после инаугурации, а только сейчас?

Возможно, потому, что задача всей президентской активности — не реальное решение проблем, а пиар-эффект для увеличения рейтинга "Слуги народа" на выборах в парламент, которые состоятся через неделю.

Тем более, что партия Зе за последние недели значительно просела в популярности и ситуацию нужно срочно "вытягивать".

"Страна" разбиралась, как Зеленский пытается отвоевать очки для "Слуги народа".

От Ужгорода до Борисполя

Открыли сезон путешествий у президента еще на прошлой неделе — используя как повод назначения губернаторов.

Зеленский побывал на Закарпатье, Донбассе, в Одессе. Правда, на юг он хозяина области пока не привез (подробнее об этой скандальной истории можно прочитать здесь) — но зато прогулялся по кораблям НАТО, которые прибыли в Одессу на учения Sea Breeze.

Уже в этих поездках Зеленский примерял на себя роль сурового борца с чиновничьим злом. На Закарпатье он раздал таможенному начальству "на орехи", пугая их увольнениями и прокуратурой.

"У вас есть контрабанда?", - сурово задавал Зеленский "неожиданный" вопрос каждому руководителю региональных таможен. Те переминались с ноги на ногу. "Мне надоело ваше мычание", - в конце-концов распалился президент.

Начальнику Черновицкой таможни, который был на больничном и поэтому не смог приехать, он распорядился прислать зеленки. Поручив СБУ установить местонахождение заболевшего.

Также президент достал айфон и начал спрашивать, откуда у таможенных начальников деньги на такой дорогой аппарат.

Правда, за кулисами этой красивой картинки остались некоторые подробности, связанные с переключением корупционных потоков на таможне на друзей президента. Но это отдельная история, о которой "Страна" уже подробно писала.

Но в полный рост президент проявил себя 11 июля в Борисполе, куда привез нового губернатора Киевщины. Там Зеленский проинспектировал районную больницу, которая была больше похожа на ночлежный дом.

Зе разговаривал с пациентами, заходил к ним в палаты. И прямо на месте отчитывал чиновников за обнаруженные проблемы: плохой ремонт, нехватку инсулина, отсутствие душевых.

Но настоящий "праздник" развернулся в здании Бориспольского горсовета, где Зеленский встретился с местным активом. Там президент выставил из помещения секретаря горсовета — Ярослава Годунка. Ссылаясь на то, что чиновник когда-то имел судимость за разбой, да и вообще — слишком много кричит с места.

"Выйди отсюда, разбойник!", - потребовал Зеленский.

Форма общения Зеленского с Годунком возмутила соцсети — с президента мгновенно слетел лоск "европейского политика". А журналисты и политологи заговорили о том, что "слуга народа" пытается скопировать образ белорусского коллеги Александра Лукашенко — знаменитого своими публичными выволочками провинившимся чиновникам.

Однако, на самом деле, между стилем Лукашенко и поведением Зеленским есть большая разница. Лукашенко любит "перетрахивать" подчиненных за провал какого-то конкретного дела. А Зеленский нахамил секретарю горсовета просто за то, что тот ему не понравился своим поведением (что-то выкрикивал с места). Да еще и вспомнив его давнюю судимость (ее наличие сам Годунок в интервью "Стране" отрицает).

Жвачка, Богдан и Кличко

На следующий день после Борисполя — 12 июля — Владимир Зеленский отправился в Днепропетровскую область.

Там окончательно стало понятно, что образ жесткого начальника — это не спонтанная вспышка гнева, а новая тактика Зеленского.

Правда, ему в этом образе и самому пока неуютно. Особенно это было видно по разговору Зе с мэром Днепра Борисом Филатовым. Который происходил в присутствии "няньки" президента — главы АП Андрея Богдана.

Зеленский взял с Филатова обещание до сентября построить мост. А если тот не успеет — то написать заявление об отставке. Филатов торжественно обещал. Причем весь разговор происходил под реплики Богдана, который явно доминировал в этой беседе, часто перебивая президента и переуточняя его мысли.

Сеть в этот день обошло фото Богдана, который стоит за спиной Зеленского и буквально дышит ему в затылок, что-то нашептывая на ухо.

Эту сцену разобрал журналист Богдан Аминов:

"Уже, наверное, все посмеялись с фото, где Андрей Богдан – "первая леди" президента – что-то увлеченно шепчет на ухо Зеленскому. Такой себе серый кардинал Ришелье.

Но я вам покажу другое фото. На снимке Зеленский, Богдан и мэр Днепра Филатов поспорили о том, что городской глава до 14 сентбря откроет мост либо... уволится.

Но интересно не это. Посмотрите, как ведет себя глава Офиса Андрей Богдан. Примеряет на себя лавры президента: перебивает Зеленского, затьмевает все камеры собой, раздает указания, шутки шутит (правда, можно долго спорить о чувстве юмора, но даже Зеленский с них не смеялся. Не говоря уже о людях вокруг ). Давайте по пунктам:

1. Богдан дает отмашку Филатову и Зеленскому: "Так, ану говорите журналистам, о чем договорились". С этого момента уже смешно смотреть. Особенно на какую-то то ли обиженную, то ли растерянную реплику президента "Журналисты все чули!".

2. Микрофоны атакуют Зеленского вопросами – он главный ньюзмейкер этого события. Спрашивают, будет ли он проверять лично мост? Вместо него отвечает Богдан: "Буде першим їхати на КАМАЗІ, ги ги". Но смешно другое. Зеленский отвечает Богдану "як скажете". Интересно, сколько раз президент повторял эту фразу после инаугурации на предложения главы Офиса президента? :)

3. Филатов в конце уточняет условия спора у Зеленского, повернувшись к нему лицом. "Если я открываю мост... ". Но тут ОПЯТЬ встревает наш герой. "Не-не-не, если вы открываете якісний міст!", – свысока говорит Богдан. Такая себе публичная порка мэра.

4. Зеленский не ответил ни на один вопрос журналистов, чтобы его не перебил Богдан. Не знаю, может это комплекс какой-то, зависть или еще что-то другое. Но поведение Богдана выглядит так, словно две тети встретились на улице (Филатов и Богдан), а ребенок одной из них (Зеленский) дергает за юбку и спрашивает "Ма, когда уже домой, пошли!"".

Второй эпизод — это экскурсия Зеленского по заводу "Южмаш".

Узнав, что киевская мэрия не заплатила предприятию за троллейбус, президент снял трубку и позвонил Виталию Кличко, потребовав рассчитаться.

"Сколько он вам должен?", - поинтересовался Зе у директора "Южмаша" перед тем, как заговорить с Кличко.

"Ну, он 30 миллионов должен".

Стоявший рядом Богдан жевал жвачку и уже протягивал Зеленскому телефон, где на громкой связи ожидал Кличко. Президент поговорил с мэром Киева по-русски. Помимо долга, он поставил ему на вид недопуск "дочки" завода до тендера.

В этот момент Богдан, не дав Зеленскому договорить, забрал телефон и начал рассказывать мэру суть тендерного вопроса. Президент сделал жест рукой с требованием отдать телефон, но глава АП проигнорировал его.

Тогда Зеленский начал говорить с Кличко на удалении от телефона, повторяя то, что произносил шеф АП. Заметив это, Богдан подвинул трубку поближе к Зе.

Случай в порту

Продолжил свое шоу президент вчера в Одессе. Он выступил в городском торговом порту.

Там продолжилась история с таможнями, начатая еще в Ужгороде. Зеленский потребовал уволиться от главы Госфискальной службы Александра Власова.

Это произошло после заметки Власова в Facebook, где он сообщил об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины - как того требовал Зеленский еще на днях.

Но выяснилось, что они вместо увольнения ушли в отпуск.

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск", - вспылил президент на совещании.

Власов указал, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей. "Два должностных лица ушли в отпуск, по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил он.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - ответил ему Зеленский.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

Действительно ли Александр Власов будет уволен — решать пока не Зеленскому. Это прерогатива Кабинета министров. Впрочем, это касается вообще всех инициатив Зе за последние дни — большинство вопросов, которые президент пытался решить на телекамеры, находятся вне его компетенции.

Правда, как уже говорилось, решить их — скорее всего не первоочередная задача президента. Но вот "навести шороху" президент успел.

Активист ПРООН Павел Вышебаба пишет в Facebook, что Зеленский потребовал в Одессе, чтобы экологи два месяца не проверяли порты на предмет загрязнений.

"Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно. Диалог на совещании:

Зеленский: Никто же не умрет от этого за два месяца.

Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.

Зеленский: Море и так грязное.



Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", – написал активист.

Видео отрывка этой беседы опубликовали одесские экологи.

Правда, слов "море и так грязное" президент там не произносит. Он так ответил на претензии эколога: "Будь оно сейчас прозрачное, если бы в водице можно было плавать, я бы вам поверил".

Но по сути диалог передан верно - Зеленский действительно поручил прекратить проверку экологических норм.

Пиар-бросок Зеленского на Москву

Все эти поездки по городам, а также другие акции Банковой, которые вызвали новостной бум — объясняются новой пиар-стратегией команды президента.

Источники в офисе главы государства рассказали "Стране" ее суть.

Сейчас у Зеленского работает целый штаб по социологическим исследованиям. Они проводятся в ежедневном режиме, как на фокус-группах, так и путем опросов.

Цель этой работы — узнать, чего люди хотят от власти в данный момент, учесть колебания общественных запросов и попытаться их оседлать. Хотя бы информационно.

Именно отсюда проистекают неожиданные казалось бы инициативы Зеленского — будь то идея о массовой люстрации чиновников эпохи Порошенко или звонок Владимиру Путину.

Оба вопроса связаны с разочарованием избирателей в политике Зеленского. Люди устают ждать, когда новая власть начнет наказывать старую, как обещал Зе. Поэтому возникает с одной стороны "массовая люстрация", которую вряд ли поддержит Рада. А с другой — показательные разборки с чиновниками.

При том, что обе акции пока что заканчиваются лишь словесными спецэффектами — без каких-то реальных изменений ситуации.

Из той же категории звонок Владимиру Путину. Зеленский позвонил российскому коллеге и проговорил с ним 20 минут. Хотя раньше только троллил Путина. Например, буквально за несколько дней до звонка в Кремль, Зе в довольно "жесткой" (внешне) форме сказал, что готов говорить с Путиным лишь в присутствии больших западных людей - Трампа, Мэй, Меркель и Макрона.

Но потом, как видим, концепция вдруг резко поменялось и звонок был совершен. Официально Зеленский объяснил это необходимостью освободить украинских моряков.

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших [моряков - Прим.Ред.]. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят - самое главное. Мой главный ему [Путину – Прим.Ред.] вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", - рассказал свою версию общения президент.

Правда возникает вопрос - почему он Путину по этому поводу не звонил раньше (президент России раньше по телефону даже с Порошенко говорил периодически и от общения с Зе точно бы не отказался)? Например сразу после вступления в должность президента?

Почему лишь за неделю до выборов Зеленского посетила такая идея?

И это не говоря о том, что давно известен прямой путь освобождения наших ребят - принять предложение России: вернуть моряков, при условии, что их будут судить в Украине. Это вполне возможно сделать - ведь как только моряки вернутся на родину любой суд откроет и тут же закроет против них дело, так как по украинским законам они ничего не нарушали.

Но для этого нужно иметь политическую волю.

Подробнее о возвращении моряков можно посмотреть в блоге "Ясно.Понятно" Олеси Медведевой.

Поэтому, судя по всему, настоящая причина пробуждения у Зе желания общаться с Путиным, не моряки, а выборы.

Звонок совпал с активизацией на российском направлении основного конкурента "Слуги народа" за голоса избирателей юго-востока - партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Ее лидеры недавно провели прямые переговоры с "ЛДНР" и вернули в Украину четверых пленных. А на днях Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились в Москве с российским премьером Дмитрием Медведевым.

На этом фоне рейтинг "Оппоплатформы" стал расти, а у "Слуги народа" падать. К партии Бойко-Медведчука стали перетекать голоса избирателей Зеленского, которые были разочарованы в отсутствии каких-либо действий со стороны новой власти по прекращению войны на Донбассе и по нормализации отношений с Россией.

Тем более, что риторика Зеленского и его соратников в отношении РФ до недавних пор мало отличалась от порошенковской.

Так, президент раскритиковал телеканал NewsOne, который хотел провести телемост с "Россией 24", а затем вообще заявил, что нельзя разрешать людям с "антиукраинскими взглядами" контролировать телеканалы. А советник Зеленского Никита Потураев вообще предложил переименовать Россию в Московию. А то и вообще во "временно неподконтрольные территории Китая".

И это — лишь самые свежие примеры, по которым прощупываются настроения новой администрации касательно отношений с Россией.

Однако перед выборами терять избирателей не хочется, а потому на Банковой и вспомнили о том, что нужно поддерживать имидж "миротворцев". Поможет ли это, вместе с гастролью Зеленского по регионам, увеличить на выборах результат "Слуги народа" увидим уже 21 июля.