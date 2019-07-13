Украинская поп-певица Светлана Лобода на фестивале "Белые ночи" в Петербурге устроила скандал из-за того, что ей не предоставили VIP-гримерку. Об этом пишут "Невские новости".

Участников фестиваля было довольно много, и организаторы распределяли артистов по 2–3 человека в гримерках. СМИ сообщаюсь, что Лободу это не устроило. Также ей не понравилось, что устроители фестиваля не смогли выделить ей помещение для VIP-персон.

Сама артистка пока не комментирует информацию о скандале.

Светлана Лобода. Фото: nevnov.ru

СМИ сообщают и о другом инциденте на фестивале "Белые ночи". Концерт 12 июля был задержан на полчаса, а хедлайнера дня Томми Айоми заменили бывшим участником Deep Purple Гленом Хьюзом.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, какие фото Светлана Лобода и другие поп-звезды выкладывают в своих соцсетях.

Также мы рассказывали о новом откровенном клипе певицы, в котором где ее скелет уворачивается от пуль.